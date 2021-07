Chiara Ferragni vola in Puglia e divide i followers: 'Poteva evitare' (Di sabato 24 luglio 2021) Piovono critiche su e Fedez dopo la scelta di prendere un jet privato per raggiungere la lussuosa meta delle vacanze in Pugli a. L'imprenditrice digitale in compagnia di suo marito e di alcuni amici, ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Piovono critiche su e Fedez dopo la scelta di prendere un jet privato per raggiungere la lussuosa meta delle vacanze in Pugli a. L'imprenditrice digitale in compagnia di suo marito e di alcuni amici, ...

petergomezblog : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - Adnkronos : #Renzi: 'Non mi faccio dare lezioni di politica da Chiara Ferragni'. #DdlZan - giuslillo : Chiara #Ferragni brava, continua a farci sognare, tanto romperebbero il cazzo anche se viaggiassi in canoa o in monopattino. #Puglia - annropo : RT @zucamelo: Pandemia globale, governo di merda, ddl zan non ancora approvato e si mettono a fare polemica perchè chiara ferragni prende i… - NethipEdien2000 : RT @siriomerenda: Chiara Ferragni in Puglia con il jet privato...come una Casellati qualsiasi -