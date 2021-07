Caso Amara | Davigo | “Diedi i verbali a Ermini e ne parlai a Salvi | non fu violazione di segreto Storari? In un Paese serio avrebbe l’encomio”

(Di sabato 24 luglio 2021) “La verità è chein unsarebbe destinatario di un encomio per aver cercato di fare rispettare la regola, invece è sconfortante sia sottoposto ad azione disciplinare”. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex consigliere togato del Csm Piercamillodà la propria versione sulla fuga di notizie relativa aidisulla presunta “loggia Ungheria”.è indagato a Brescia per rivelazione did’ufficio insieme al sostituto procuratore di Milano Paolo, che glieli consegnò in via informale ...

... nei cui confronti il pg della Cassazione ha chiesto al Csm il trasferimento d'urgenza per incompatibilità ambientale e il cambio di funzioni per ildei verbali di. L'azione disciplinare è ...Leggi Anche Davigo indagato a Brescia per ildei verbali di. L'ipotesi di reato è rivelazione del segreto d'ufficio Infine, il pg della Cassazione ricorda che quando a ottobre 2020 il ...“La verità è che Storari in un Paese serio sarebbe destinatario di un encomio per aver cercato di fare rispettare la regola, invece è sconfortante sia sottoposto ad azione disciplinare”. Intervistato ..."Sono senza parole. Ti conosco come un ottimo pm e la stima che tu hai fra di noi penso debba darti l'energia per superare tutto questo". (ANSA) ...