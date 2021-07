Bettola | schianto sulla Provinciale | muore l' allenatore di calcio dell' oratorio

(Di sabato 24 luglio 2021) Pozzo d'Adda (Milano), 25 luglio 2021 - Tragico incidente in via Milano ,l'didi Diego Bressi, uno dei due gemelli di Gessate uccisi l'anno scorso dal padre. Vittima...

Vittima sulla Provinciale 525 a, nello scontro fra un'auto e la sua moto Francesco Gallo, 25 anni, di Cambiago . Lo studente di Storia della Statale non ce l'ha fatta dopo il ricovero al ...Il terribilee la disperata corsa in ospedale. Le ferite riportate nell'incidente di ieri sera, venerdì 23 luglio 2021, adi Pozzo d'Adda erano parse fin da subito gravi. Non ce l'ha fatta ...La vittima è Francesco Gallo. Aveva 25 anni, fra i suoi ragazzi Diego Bressi, uno dei gemelli di Gessate strangolati dal padre un anno fa ...Il 21enne è deceduto ieri sera in seguito a un sinistro avvenuto verso le 23.40 sul lungolago di Capodimonte. Non solo: numerosi sono gli incidenti stradali che hanno visto persone rimanere gravemente ...