Bergamo, duemila No-vax in piazza per protestare contro il Green pass (Di sabato 24 luglio 2021) È arrivata anche a Bergamo l’onda di protesta dei No-vax contro il Green pass. Nel pomeriggio di sabato duemila persone (secondo la Questura) si sono date appuntamento in piazza Dante, fuori dalla Procura di Bergamo, per protestare contro il vaccino anti-Covid e il foglio verde imposto dal Governo a partire dal 6 agosto. Un punto di ritrovo scelto non a caso, lì dove i magistrati bergamaschi da oltre un anno stanno indagando per chiarire eventuali responsabilità nella gestione della pandemia, che in Bergamasca ha complito in modo più grave ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 luglio 2021) È arrivata anche al’onda di protesta dei No-vaxil. Nel pomeriggio di sabatopersone (secondo la Questura) si sono date appuntamento inDante, fuori dalla Procura di, peril vaccino anti-Covid e il foglio verde imposto dal Governo a partire dal 6 agosto. Un punto di ritrovo scelto non a caso, lì dove i magistrati bergamaschi da oltre un anno stanno indagando per chiarire eventuali responsabilità nella gestione della pandemia, che in Bergamasca ha complito in modo più grave ...

