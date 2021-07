A dodici giorni dal parto, Belèn Rodriguez torna ad allenarsi (Di sabato 24 luglio 2021) Nel suo profilo Instagram, Belèn Rodriguez racconta ai followers i giorni dopo il parto e in queste ore ha condiviso i primi allenamenti Belèn Rodriguez è tornata ad allenarsi. La conduttrice e imprenditrice argentina ha condiviso alcuni momenti nelle storie del suo profilo Instagram. In un primo tempo ha mostrato di essere ritornata all’Isola di Alberella. In seguito, ha pubblicato tre video di lei insieme ad una personal trainer e ha scritto: “A 12 giorni dal parto inizia l’allenamento, leggero ma ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 luglio 2021) Nel suo profilo Instagram,racconta ai followers idopo ile in queste ore ha condiviso i primi allenamentita ad. La conduttrice e imprenditrice argentina ha condiviso alcuni momenti nelle storie del suo profilo Instagram. In un primo tempo ha mostrato di essere rita all’Isola di Alberella. In seguito, ha pubblicato tre video di lei insieme ad una personal trainer e ha scritto: “A 12dalinizia l’allenamento, leggero ma ...

Advertising

FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: Facevamo questa vita nei mesi estivi; lavoravamo coi mughi [arbusti per carbonella], circa dodici ore al giorno, una set… - PatriziaTenda : Facevamo questa vita nei mesi estivi; lavoravamo coi mughi [arbusti per carbonella], circa dodici ore al giorno, un… - _Barbara_04 : Madonna ma che palle la rai! Accendi, e sempre le stesse facce! Sette giorni su sette, dodici mesi l'anno! - vogliosolote__ : RT @pensierounanime: Non vediamo la faccia di filippo da dodici giorni. :) - iltirreno : PRESO IL RAPINATORE SERIALE - Pesante pena - 12 anni e 5mila euro di multa - per Salvatore Bifolco, 48 anni, ritenu… -