Uomini e donne: Gemma confermata, Riccardo e Marco potrebbero tornare (Di venerdì 23 luglio 2021) Manca circa un mese mezzo al ritorno di Uomini e donne: Gemma Galgani farà parte del parterre forse ritornano Riccardo o Marco A fine agosto, come di consueto, riprenderanno le registrazioni di Uomini e donne. Dopo aver scoperto chi sarà la prima tronista di questa nuova edizione, da casa si chiedono tra il parterre over chi chi sarà. Già confermata, come si presumeva, Gemma Galgani. A quanto pare, però, potrebbe esserci anche un grande ritorno: stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Manca circa un mese mezzo al ritorno diGalgani farà parte del parterre forse ritornanoA fine agosto, come di consueto, riprenderanno le registrazioni di. Dopo aver scoperto chi sarà la prima tronista di questa nuova edizione, da casa si chiedono tra il parterre over chi chi sarà. Già, come si presumeva,Galgani. A quanto pare, però, potrebbe esserci anche un grande ritorno: stiamo parlando diGuarnieri e ...

