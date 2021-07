Ufficiale: Bagheria e Gianelli in prestito alla Pro Sesto dall’Inter (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Inter tramite comunicato Ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la cessione in prestito del portiere Fabrizio Bagheria e del centrocampista Jacopo Gianelli alla Pro Sesto. Questa la nota del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione dei giocatori Fabrizio Bagheria e Jacopo Gianelli alla Pro Sesto: il portiere e il centrocampista classe 2001 si trasferiscono a titolo temporaneo”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Inter tramite comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato la cessione indel portiere Fabrizioe del centrocampista JacopoPro. Questa la nota del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione dei giocatori Fabrizioe JacopoPro: il portiere e il centrocampista classe 2001 si trasferiscono a titolo temporaneo”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

