Tokyo 2020 | basket 3×3 Bertea | “Una soddisfazione essere ai Giochi”

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’Italia del3×3 è pronta al debutto nel torneo olimpico di. Le Azzurre di coach Andrea Capobianco esordiranno sabato 24 luglio con il doppio appuntamento contro Mongolia e Francia. Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Marcella Filippi e Giulia Rulli proveranno a sorprendere ancora dopo il trionfo ai Mondiali 2018 e la storica qualificazione olimpica ottenuta a Debrecen lo scorso 6 giugno. Ilinfatti mancava daiOlimpici dall’edizione di Atene 2004, ma in campo femminile era assente addirittura da Atlanta 1996. Grande gioia dunque per ilitaliano, che in ...

DIRETTA CERIMONIA APERTURA OLIMPIADI: EVENTO A 'PORTE CHIUSE' Manca sempre meno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di, evento a cui pure, come abbiamo accennato prima, prenderanno parte pochissime persone. ...Le atlete e gli atleti dell' Italia Team si sono radunati questo pomeriggio ain vista della partenza verso lo Stadio Olimpico per la cerimonia di apertura dei Giochi, e hanno mandato un videomessaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare il suo ...CATANIA - Comincia nella notte italiana tra venerdì 23 e sabato 24 luglio l'Olimpiade di Rossella Fiamingo. L’atleta dei carabinieri, cresciuta a ...Oggi hanno inizio le tanto attese Olimpiadi di Tokyo 2020: ecco come seguire in diretta la cerimonia di apertura dell'evento sportivo.