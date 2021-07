Temptation Island shock, due concorrenti paparazzati: con chi erano? (Di venerdì 23 luglio 2021) Due concorrenti di Temptation Island, Tommaso Eletti e Alessandro Autera, sono stati paparazzati in piena zona bene di Roma, vicino a Ponte Milvio. E fino a qui, niente di strano. Il problema è che sono stati beccati insieme a delle ragazze (svincolate dal programma)! Lo scatto, di una spettatrice del programma, ha fatto nel giro di poco il giro del web e poi è stato reso pubblico da Deianira Marzano. Quello scatto a Ponte Milvio… Negli scatti messi in rete si vedono chiaramente Tommaso Eletti e Alessandro Autera mentre passano una bella serata – a giudicare dalle loro espressioni – in compagnia di alcune ragazze. Ma a ben ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 luglio 2021) Duedi, Tommaso Eletti e Alessandro Autera, sono statiin piena zona bene di Roma, vicino a Ponte Milvio. E fino a qui, niente di strano. Il problema è che sono stati beccati insieme a delle ragazze (svincolate dal programma)! Lo scatto, di una spettatrice del programma, ha fatto nel giro di poco il giro del web e poi è stato reso pubblico da Deianira Marzano. Quello scatto a Ponte Milvio… Negli scatti messi in rete si vedono chiaramente Tommaso Eletti e Alessandro Autera mentre passano una bella serata – a giudicare dalle loro espressioni – in compagnia di alcune ragazze. Ma a ben ...

