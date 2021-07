Taranto, donna uccisa a coltellate: arrestato il marito È accusato dell'uxoricidio della 71enne morta in casa (Di venerdì 23 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: IERI 22 LUGLIO 2021, AL TERMINE dellE INDAGINI INTRAPRESE A SEGUITO DEL RINVENIMENTO, IN UN’ABITAZIONE DEL RIONE SALINELLA DI Taranto, DEL CORPO SENZA VITA dellA 71enne casaLINGA MARIA GRECO, I MILITARI dellA SEZIONE OPERATIVA dellA COMPAGNIA CAPOLUOGO DEL COMANDO PROVINCIALE JONICO, HANNO TRATTO IN ARRESTO PER ‘OMICIDIO’ IL marito CONVIVENTE dellA VITTIMA, COSIMO MARSEGLIA, CLASSE ‘46. NEL CORSO DEGLI ACCERTAMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, dellE ESCUSSIONI TESTIMONIALI, E ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: IERI 22 LUGLIO 2021, AL TERMINEE INDAGINI INTRAPRESE A SEGUITO DEL RINVENIMENTO, IN UN’ABITAZIONE DEL RIONE SALINELLA DI, DEL CORPO SENZA VITALINGA MARIA GRECO, I MILITARIA SEZIONE OPERATIVAA COMPAGNIA CAPOLUOGO DEL COMANDO PROVINCIALE JONICO, HANNO TRATTO IN ARRESTO PER ‘OMICIDIO’ ILCONVIVENTEA VITTIMA, COSIMO MARSEGLIA, CLASSE ‘46. NEL CORSO DEGLI ACCERTAMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA,E ESCUSSIONI TESTIMONIALI, E ...

