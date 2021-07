Sonia Bruganelli una furia contro gli haters: “Sono loro che …” (Di venerdì 23 luglio 2021) Sonia Bruganelli in queste ore sta tenendo banco sui giornali di gossip in attesa della attesissima sua partecipazione alla prossima edizione del Grande fratello vip nel ruolo di opinionista accanto ad Adriana Volpe. L’anno scorso i due opinionisti furono Antonella Elia e Pupo ma le esternazioni della Elia contro Samantha De Grenet, concorrente della casa, non Sono affatto piaciute al pubblico che l’ha molto criticata tanto che, quando si è saputo con ufficialità i nomi delle opinionistedi quest’anno, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha dichiarato: “E’ tornata di modo l’educazione”. Sonia ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 luglio 2021)in queste ore sta tenendo banco sui giornali di gossip in attesa della attesissima sua partecipazione alla prossima edizione del Grande fratello vip nel ruolo di opinionista accanto ad Adriana Volpe. L’anno scorso i due opinionisti furono Antonella Elia e Pupo ma le esternazioni della EliaSamantha De Grenet, concorrente della casa, nonaffatto piaciute al pubblico che l’ha molto criticata tanto che, quando si è saputo con ufficialità i nomi delle opinionistedi quest’anno, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha dichiarato: “E’ tornata di modo l’educazione”....

Advertising

zazoomblog : Sonia Bruganelli: «Accettare di fare l’opinionista al GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia. G… - BaritaliaNews : Sonia Bruganelli una furia contro gli haters: “Sono loro che …” - zazoomblog : Sonia Bruganelli al GF VIP: “Paolo mi ha detto: non …” - #Sonia #Bruganelli #“Paolo #detto: - BaritaliaNews : Sonia Bruganelli al GF VIP: “Paolo mi ha detto: non …” - GossipItalia3 : Sonia Bruganelli verso il Grande Fratello Vip, la replica sul jet: “Non ostento, vivo la mia vita” #gossipitalianews -