Sciopero dei trasporti di quattro ore: disagi in città (Di venerdì 23 luglio 2021) Per oggi l'organizzazione sindacale Usb ha proclamato uno Sciopero di quattro ore, dalle 11 alle 15. Lo rendo noto l'Azienda Napoletana Mobilità che, in una nota, spiega che 'l'eventuale interruzione ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Per oggi l'organizzazione sindacale Usb ha proclamato unodiore, dalle 11 alle 15. Lo rendo noto l'Azienda Napoletana Mobilità che, in una nota, spiega che 'l'eventuale interruzione ...

Advertising

riccardomagi : Ora in commissione Affari Cost a fare battaglia perché nel DL #Semplificazioni ci sia una vera semplificazione per… - lavocedigenova : Ex Ilva, raggiunto l'accordo con l'azienda, sospeso lo sciopero dei lavoratori, la Fiom: 'La lotta paga' - camilo178 : @strange_days_82 nel senso boicottare tutto , caffe a casa , ristoranti vuoti , sciopero dei consumi totale , eremi… - Neuro_Mans : Una durissima protesta dei sans papier in Belgio ha messo in crisi un governo di 7 partiti; socialisti e verdi hann… - lavocedialba : I sindacati metalmeccanici cuneesi invocano lo sciopero dopo lo sblocco dei licenziamenti -