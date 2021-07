Riforma della Giustizia, Letta fiducioso: “Governo non scricchiola, l’ultimo miglio è fattibile”. E su Salvini vaccinato: “Messaggio di Draghi recepito” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il Governo ha annunciato che metterà la fiducia sulla Riforma della Giustizia, io credo che in queste ore e nelle prossime ci saranno tutte le possibilità per fare quegli ultimi aggiustamenti e arrivare a un voto di fiducia che possa essere dato da tutti i gruppi che compongono la maggioranza”. Queste le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto a Napoli in occasione della Festa dell’Unità per dare sostegno al candidato Dem a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Sono fiducioso del fatto che in questi giorni si troveranno buone soluzioni, l’importante che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) “Ilha annunciato che metterà la fiducia sulla, io credo che in queste ore e nelle prossime ci saranno tutte le possibilità per fare quegli ultimi aggiustamenti e arrivare a un voto di fiducia che possa essere dato da tutti i gruppi che compongono la maggioranza”. Queste le parole del segretario del Pd, Enrico, intervenuto a Napoli in occasioneFesta dell’Unità per dare sostegno al candidato Dem a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Sonodel fatto che in questi giorni si troveranno buone soluzioni, l’importante che ...

