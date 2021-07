Ratchet and Clank invadono Fall Guys con skin e due eventi a tempo limitato (Di venerdì 23 luglio 2021) I costumi di Ratchet and Clank stanno arrivando in Fall Guys attraverso due eventi in-game. Il primo evento in-game in Fall Guys sarà a tema Ratchet e prenderà il via il 26 luglio e durerà fino al 1° agosto. Il secondo evento è basato su Clank e si svolge dal 6 al 15 agosto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) I costumi diandstanno arrivando inattraverso duein-game. Il primo evento in-game insarà a temae prenderà il via il 26 luglio e durerà fino al 1° agosto. Il secondo evento è basato sue si svolge dal 6 al 15 agosto. Leggi altro...

