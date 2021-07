L’Associazione Scuole Aperte diffida De Luca per frasi su vaccini e didattica (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Scuole Aperte Campania e La Rete Nazionale Scuola in Presenza hanno inviato stamane una diffida al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in seguito alle sue recenti affermazioni a mezzo stampa sul ritorno a scuola dei ragazzi campani. Nella lettera, inviata per conoscenza anche al Presidente Draghi, ai Ministri Speranza e Bianchi e al Garante per L’Infanzia si legge: “esprimiamo il nostro sconcerto in merito a quanto da Lei dichiarato negli ultimi giorni a proposito delle vaccinazioni degli studenti campani: “E’ evidente che il mancato raggiungimento ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCampania e La Rete Nazionale Scuola in Presenza hanno inviato stamane unaal Presidente della Regione Campania Vincenzo Dein seguito alle sue recenti affermazioni a mezzo stampa sul ritorno a scuola dei ragazzi campani. Nella lettera, inviata per conoscenza anche al Presidente Draghi, ai Ministri Speranza e Bianchi e al Garante per L’Infanzia si legge: “esprimiamo il nostro sconcerto in merito a quanto da Lei dichiarato negli ultimi giorni a proposito delle vaccinazioni degli studenti campani: “E’ evidente che il mancato raggiungimento ...

