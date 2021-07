Intel: dai 7 nm risultati soddisfacenti. E prevede: "La carenza dei chip non sarà sparita prima di 1-2 anni" (Di venerdì 23 luglio 2021) I buoni risultati finanziari del secondo trimestre di Intel sono stati la cornice per presentare parte dei piani produttivi della società che stanno accelerando. A detta del CEO di Intel, il nodo da 7 nm sta procedendo bene.... Leggi su dday (Di venerdì 23 luglio 2021) I buonifinanziari del secondo trimestre disono stati la cornice per presentare parte dei piani produttivi della società che stanno accelerando. A detta del CEO di, il nodo da 7 nm sta procedendo bene....

Advertising

gigibeltrame : Intel, i conti del Q2 2021 spinti dai PC: consegne in crescita del 33% #digilosofia - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Intel, i conti del Q2 2021 spinti dai PC: consegne in crescita del 33%) è stato pubblicat… - silvioderossi : RT @LucaTalotta: '#Intel ha tecnologie molto avanzate usate dai nostri partner come Dell e VMware', sottolinea Marco Righini, Datacenter So… -