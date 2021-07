IL MATTINO | Incontro Insigne – De Laurentiis | spunta la data Spalletti | una battuta fa riflettere

(Di venerdì 23 luglio 2021)e Desi ritroveranno faccia a faccia, si guarderanno finalmente negli occhi. Il capitano e il presidente del calcio Napoli, si ritroveranno di persona per chiarire definitivamente la questione rinnovo. Il capitano e bandiera del Napoli, vorrebbe chiudere la carriera in azzurro, ma sa che questo è l’ultimo contratto della carriere e non accetta offerte al ribasso. Deha esigenze di bilancio e non ha paura di perdere il capitano a paramento zero. Callejon e Milik, sono la prova lampante che il patron non scherza. L’edizione odierna del quotidiano il, nello spazio riservato al ...

Come riportato da Il Mattino sul fronte Insigne non si muove nulla al momento in casa Napoli. Fissata la data dell'incontro tra Insigne e De Laurentiis per parlare di rinnovo o cessione. Insigne-De Laurentiis, l'atteso incontro ha finalmente una data. L'incontro servirà per definire il futuro del capitano azzurro. Fissata la data per l'incontro tra Lorenzo Insigne e De Laurentiis. Zielinski, un Europeo poco brillante non produce offerte al momento.