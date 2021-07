Giovani toste | animate dalla voglia di riscatto | decise a conquistare medaglie e futuro E ai ragazzi dei quartieri difficili mandano a dire | «C' è sempre un modo per scegliere la strada giusta»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il pass per Tokyo se lo sono conquistato a suon di pugni. E mentre i pugili uomini, che non hanno superato le qualificazioni, guarderanno le Olimpiadi da casa in tv, le quattro campionesse del ring in il Giappone (Irma Testa, Angela Carini, Giordana Sorrentino e Rebecca Nicoli, pesi e categorie diverse), affinano l’allenamento. Leggi anche › Olimpiadi di Tokyo, nel pugilato le donne italiane battono gli uomini Nessun uomo sul ring alle Olimpiadi, solo donne «Alle Olimpiadi del 2012 di Londra le pugili italiane non erano presenti. A Rio de Janeiro nel 2016 c’ero solo io. ...