G20 a Napoli. "Il 30% della Terra deve diventare un'area protetta" (Di venerdì 23 luglio 2021) Era il 2016. Edward Wilson in Metà della Terra, un libro di grande successo, aveva lanciato una proposta che suonava come una provocazione: trasformare il 50% del pianeta in area protetta per salvare la biodiversità. I biologi avevano applaudito, gli economisti avevano scosso la testa pensando che una farfalla non vale il Pil. Sono passati appena 5 anni e il mondo si è ribaltato. Pochi giorni fa è arrivata la notizia che l'Amazzonia, stroncata dalla cura Bolsonaro, emette più anidride carbonica di quella che assorbe. A New York si respira male per colpa della fuliggine che viene dagli incendi della costa ...

