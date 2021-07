FI, De Vito: Raggi si deve fermare su delocalizzazione e DL Rilancio (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Confcommercio Roma, Confesercenti Roma, Confimprese, Aiarc – Associazione Italiana Ambulanti Rotativi Commercio, AMI – Associazione Mercati Italiani, ANA – Associazione Nazionale Ambulanti, G.O.I.A. – Gruppo Organizzato Imprese Autonome, UILTuCS – Turismo Commercio Servizi e Upvad – Unione Partecipata Venditori al Dettaglio. Tutti insieme per dire “no” alla linea del Campidoglio guidato da Virginia Raggi sul tema del commercio su area pubblica e, in particolare, sul piano delle delocalizzazioni nel I e II Municipio in seguito alla disapplicazione delle norme contenute nel decreto Rilancio decisa da Roma Capitale. A mettere intorno a un tavolo le ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Confcommercio Roma, Confesercenti Roma, Confimprese, Aiarc – Associazione Italiana Ambulanti Rotativi Commercio, AMI – Associazione Mercati Italiani, ANA – Associazione Nazionale Ambulanti, G.O.I.A. – Gruppo Organizzato Imprese Autonome, UILTuCS – Turismo Commercio Servizi e Upvad – Unione Partecipata Venditori al Dettaglio. Tutti insieme per dire “no” alla linea del Campidoglio guidato da Virginiasul tema del commercio su area pubblica e, in particolare, sul piano delle delocalizzazioni nel I e II Municipio in seguito alla disapplicazione delle norme contenute nel decretodecisa da Roma Capitale. A mettere intorno a un tavolo le ...

vito_anto_furio : RT @PoliticaPerJedi: Ricapitolo. 1) @ignaziomarino e @giocaudo concepiscono un progetto urbanistico stellare 2) @virginiaraggi ne fa uno s… - Vito_Cipolla : RT @ChiaraColosimo: Festeggiare il compleanno è sicuramente un diritto della #Raggi, ma che un suo collaboratore organizzi un evento in un… - Forlenza_Vito : RT @virginiaraggi: Grazie! Ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri per il mio compleanno. L'affetto che mi avete dimostrato mi ha veramen… - Vito_Troiano : RT @you_trend: ?? Sondaggio @tecneitalia per @QRepubblica Elezioni comunali a #Roma: Michetti (CDX) 36% Gualtieri (CSX) 26% Raggi (M5S) 20… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Bagarre per lo Stadio della Roma, Eurnova risponde al Comune Punto di rottura. Dopo De Vito, anche la famiglia Parna… -