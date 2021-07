(Di venerdì 23 luglio 2021) Lo, autore di studi sulla storia politica e istituzionale del Novecento italiano e specialista di storia del giornalismo, èla notte scorsa all’età di 82 anni a Roma. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Fondazione Paolo Muridi, di cui era presidente del comitato scientifico. La famiglia ha precisato all’Adnkronos che il professoreera stato ricoverato circa tre mesi fa nell’ospedale romano Umberto I in seguito ad un’emorragia cerebrale da cui non si era più ripreso. Nato a Napoli il 2 ottobre 1938,è stato uno ...

Advertising

Internazionale : Ha sfatato il mito degli italiani brava gente e del colonialismo “mite e bonario”, obbligando il paese a guardare s… - fisco24_info : E' morto lo storico Nicola Tranfaglia: Autore di studi sulla storia politica e istituzionale del Novecento italiano… - antobon2 : RT @GenCar5: È morto stanotte a 83 anni Nicola #Tranfaglia, storico in particolare del fascismo, del neofascismo, della stampa e le sue apo… - italiaserait : E’ morto lo storico Nicola Tranfaglia - Carlopodaliri : RT @GenCar5: È morto stanotte a 83 anni Nicola #Tranfaglia, storico in particolare del fascismo, del neofascismo, della stampa e le sue apo… -

Ultime Notizie dalla rete : morto storico

Aveva 82 anni LoNicola Tranfaglia, autore di studi sulla storia politica e istituzionale del Novecento italiano e specialista di storia del giornalismo, èla notte scorsa all'età di 82 ...... "Unitamente a tutti i pellegrini e devoti ci uniamo nella preghiera al dolore della famiglia Domenicone e dell'intera comunità di San Giorgio a Liri per la perdita delloCapo Compagnia ...Lo storico Nicola Tranfaglia, autore di studi sulla storia politica e istituzionale del Novecento italiano e specialista di storia del giornalismo, è morto la notte scorsa all’età di 82 anni a Roma. L ...La magistratura raccoglie elementi per chiarire un incidente a Caivano in cui un uomo di Frattaminore è morto nei campi travolto da una serra ...