Deddy | l’emozione è tanta | “Per me sarà la prima volta”

Leggi su ck12

(Di venerdì 23 luglio 2021) Per Dennis Rizzi, in arte, uno dei prodotti artisticamente più rilevanti di Amici 20 quella di domanidavvero la. Ecco di cosa si tratta Dennis Rizzi, in arte, 19 anni il prossimo 15 settembre rappresenta uno dei prodotti artisticamente più puri di Amici 20, l’edizione 2020-2021 del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Entrato in punta di piedi nello show, ma con già alle spalle un album, Forti e Fragili, forte di 50.000 ascolti su Spotify si è piano piano posto al centro dell’attenzione. Dennis, nonostante la poca preparazione tecnica, “Non ...