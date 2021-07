Continua la fase fredda sull’America del Sud (Di venerdì 23 luglio 2021) con gelate sul Brasile, freddo insolito anche nel Sud Africa inverno freddo per il Sud America che viene interessata da una nuova offensiva antartica. Il Brasile, in particolare la parte centro meridionale del Paese, sperimenta una delle fasi più fredde degli ultimi Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) con gelate sul Brasile, freddo insolito anche nel Sud Africa inverno freddo per il Sud America che viene interessata da una nuova offensiva antartica. Il Brasile, in particolare la parte centro meridionale del Paese, sperimenta una delle fasi più fredde degli ultimi

Advertising

filipporiccio1 : @Marco19372851 @kabara79 @quanticasiumani Che significa 'tradizionale'? I vaccini sono fatti in diversi modi. Non… - IntoTheBackpack : @FilardiGiacomo @The_Colonnello @EdoardoMecca1 L'aspirina no, un vaccino ancora in fase sperimentale si. E comunque… - S3EINGBLIND : + e continua a farlo tutti i giorni: niall. sei la persona più pura e speciale della mia vita, anche se non mi cono… - albertomura : @ItalianPolitics @___________Luca L'obbligo è inibito dal fatto che il vaccino e nella fase IV della sperimentazion… - Lycaone : @Melaion @MicheleMazzell5 Non è in fase sperimentale. È in fase quattro. Vi sono ancora studi sperimentali e farmac… -