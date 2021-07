Chiellini idolo in Germania: nata per lui una nuova parola (Di venerdì 23 luglio 2021) Giorgio Chiellini è stato indiscusso protagonista della vincente cavalcata azzurra di Euro 2020 , culminata con i festeggiamenti dopo i calci di rigore di Italia - Inghilterra . Ciò che ha colpito del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021) Giorgioè stato indiscusso protagonista della vincente cavalcata azzurra di Euro 2020 , culmicon i festeggiamenti dopo i calci di rigore di Italia - Inghilterra . Ciò che ha colpito del ...

Advertising

sportli26181512 : Chiellini idolo in Germania: nata per lui una nuova parola: Il difensore azzurro ha colpito i tedeschi per lo spiri… - danilo_vetrano : @gides1960 @chiellini @insuperabili_it Per aiutare i bambini disabili ci penso da solo grazie. Ripeto, Roma ringraz… - ngigneGra : @Marco_viscomi devo fare la premessa? ok la faccio. Miglior portiere della storia, idolo indiscusso e inarrivabile.… - ghibliwind : @ZZiliani Chiellini il migliore. Capisco comunque che per altri il vero idolo è e rimarrà… - PeppePalm : @SCUtweet Taglaite a zerl i capelli a Rugani, fategli la barba da hipster e magari fategli giocare una partita con… -