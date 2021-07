Banche, BCE: stop a limitazioni a dividendi e buyback da ottobre (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di non estendere oltre il 30 settembre 2021 la propria raccomandazione rivolta a tutte le Banche di limitare i dividendi e il riacquisto di azioni proprie. Le autorità di vigilanza, si legge in una nota dell’ECB Banking Supervision, riprenderanno invece a valutare i piani patrimoniali e di distribuzione dei dividendi di ciascuna banca nell’ambito del regolare processo prudenziale. A marzo 2020, con lo scoppio della pandemia, la BCE aveva chiesto alle Banche di non conferire dividendi per rafforzare la loro capacità di assorbire le perdite e di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di non estendere oltre il 30 settembre 2021 la propria raccomandazione rivolta a tutte ledi limitare ie il riacquisto di azioni proprie. Le autorità di vigilanza, si legge in una nota dell’ECB Banking Supervision, riprenderanno invece a valutare i piani patrimoniali e di distribuzione deidi ciascuna banca nell’ambito del regolare processo prudenziale. A marzo 2020, con lo scoppio della pandemia, la BCE aveva chiesto alledi non conferireper rafforzare la loro capacità di assorbire le perdite e di ...

