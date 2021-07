(Di giovedì 22 luglio 2021) Si attendono intanto i risultati'autopsia su Youns El Boussetaoui per cercare si fare luce su quanto accaduto. La sorellaa vittima: "Assassino a casa, dov'è la legge in Italia?"

EnricoLetta : Oggi a #Voghera un uomo è morto, per colpa di una #pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudi… - IlContiAndrea : Ma se a sparare "accidentalmente" fosse stato il marocchino? Di cosa parleremmo esattamente oggi? #Voghera - VauroSenesi : #Lega #Voghera #22luglio — La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto ?? - andreastoolbox : Voghera. Oggi prevista la richiesta di convalida dell'arresto di Adriatici - Rai News - raspa90 : RT @repubblica: ?? Voghera, la famiglia della vittima: 'Aveva problemi, gia' sottoposto a Tso. Autopsia senza avvisarci'. Oggi interrogato A…

Dalla recente notizia dell'assessore alla sicurezza dial Ddl Zan, passando per l'obbligo ... Adl'80% del personale insegnante è vaccinato. Si arriverà al 90% a settembre quindi l'immunità ...... quindi non penso chesi sia trasformata nel Far West'. 'Voglio disarmare i delinquenti e poi il processo spetta alle autorità. Se si tratterà, come si leggesu alcuni giornali, di ...Dal nostro inviato a Voghera Lo «sceriffo» con il colpo in canna anche quando andava a comprare il gelato. Mai s’è davvero capito se il soprannome sia un regalo altrui, una generosa e facile ...Lo dice l'avvocato Debora Piazza che assiste padre, fratello e sorella del 39enne di origine marocchina ucciso ieri con un colpo di pistola dall'assessore alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici, ...