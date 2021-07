Voghera, il video dello scontro fra Youns El Boussettaoui e l’assessore leghista (Di giovedì 22 luglio 2021) Un video agli atti dell’inchiesta per l’omicidio di Youns El Boussetaoui da parte dell’assessore alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici mostra una parte della lite tra i due, che precede il momento in cui Adriatici ha sparato al 39enne marocchino. Il filmato, ripreso dalle telecamere di sicurezza di piazza Meardi, mostra El Boussetaoui, detto “Musta“, avvicinarsi all’ex funzionario di polizia, colpendolo poi con un pugno. Dopo essere caduto a terra, Adriatici si rialza e viene avvicinato da un paio di persone. Dal video non è chiaro il momento in cui Adriatici ha impugnato l’arma con cui ha poi ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Unagli atti dell’inchiesta per l’omicidio diEl Boussetaoui da parte delalla Sicurezza diMassimo Adriatici mostra una parte della lite tra i due, che precede il momento in cui Adriatici ha sparato al 39enne marocchino. Il filmato, ripreso dalle telecamere di sicurezza di piazza Meardi, mostra El Boussetaoui, detto “Musta“, avvicinarsi all’ex funzionario di polizia, colpendolo poi con un pugno. Dopo essere caduto a terra, Adriatici si rialza e viene avvicinato da un paio di persone. Dalnon è chiaro il momento in cui Adriatici ha impugnato l’arma con cui ha poi ...

