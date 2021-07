Ucciso a Voghera dall'assessore, legale vittima: "Andava curato" (Di giovedì 22 luglio 2021) Voghera (Pavia), 22 luglio 2021 - Youns El Boussetaoui , il 39enne marocchino Ucciso con un colpo di pistola in piazza a Voghera dall'assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici " Andava curato, perché ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 luglio 2021)(Pavia), 22 luglio 2021 - Youns El Boussetaoui , il 39enne marocchinocon un colpo di pistola in piazza aalla Sicurezza Massimo Adriatici ", perché ...

andreapurgatori : LA POLITICA DEL FARE. Marocchino ucciso in piazza, arrestato #Adriatici assessore di #Voghera #Lega - SirDistruggere : Salvini ci fa sapere che l'uomo ucciso a #Voghera era stato fermato anche per atti osceni in luogo pubblico, inform… - LegaSalvini : PREGIUDICATO E IRREGOLARE. CHI È IL MAROCCHINO UCCISO A #VOGHERA - NR1z0 : Sentire la sorella de marocchino ucciso a Voghera dire frasi del tipo: “dove eh jiustisia in Italia” ha del ridicol… - utini19 : Un maiale leghista senza alcuna pietà sputtana il morto di Voghera ucciso a freddo da un altro leghista convinto di… -