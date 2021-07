Skriniar | “Calhanoglu è forte | non conta che arrivi dal Milan”

Advertising

infoitsport : Skriniar: «Calhanoglu è molto forte ed è un fenomeno sui calci piazzati» - Salvucc20278465 : RT @cmdotcom: #Skriniar: 'Siamo ancora i più forti, obiettivo #scudetto. #Conte mi ha sorpreso. #Calhanoglu? Non conta che arrivi dal Milan… - mr_kubra : RT @it_inter: #Skriniar promuove l'acquisto di #Calhanoglu: 'Siamo felici di averlo con noi, non conta che arrivi dal Milan. Tecnicamente è… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Skriniar: “Dimostriamo di essere ancora i più forti. Sorpreso da Conte. Inzaghi e Calha…” - Wladimi88271844 : RT @it_inter: #Skriniar promuove l'acquisto di #Calhanoglu: 'Siamo felici di averlo con noi, non conta che arrivi dal Milan. Tecnicamente è… -

Ultime Notizie dalla rete : Skriniar Calhanoglu

Per: ' è come un nuovo acquisto, non conta che arrivi dal Milan. Siamo felici di averlo ... L'Inter scopre, subito protagonista anche con Inzaghi. @TramacEmaINTER PARLAINTER PARLA- Prosegue: ' L'addio di Conte? Mi ha sorpreso, con Conte ...? Nessuno in particolare, è come un nuovo acquisto, non conta che arrivi dal Milan. ...Siamo felici di averlo con noi perché tecnicamente è molto forte è su calci piazzati è fenomenale» Milan Skriniar pronto a ripartire per la nuova stagione: il difensore slovacco parla dell’arrivo di H ...LUKAKU – “Quando ti alleni con i campioni poi sei più abituato ad affrontare i migliori, quindi per noi è molto allenante marcare Romelu durante la settimana. Però adesso non dobbiamo pensare al passa ...