Salmaso: "Non ancora quarta ondata, ma aumento spaventoso di casi nella fascia 14-24 anni" (Di giovedì 22 luglio 2021) "Sicuramente i non vaccinati sono quelli che stanno sostenendo la circolazione" del Covid, e in Italia si assiste a "un incremento abbastanza spaventoso" dei casi "tra i 14 e i 24 anni di età". A dirlo è l'epidemiologa Stefania Salmaso, intervenuta durante la trasmissione Agorà Estate su Rai3. La scienziata aggiunge che se al momento "non la chiamerei ancora quarta ondata", è comunque "estremamente pericoloso" pretendere di "tornare a una normalità" piena e a "fare quello che facevamo prima". Prima di parlare di una nuova ondata di Covid-19 "dobbiamo ...

