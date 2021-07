PlayStation Network, Steam e Fortnite sono down, offline (Di giovedì 22 luglio 2021) Aggiornamento 18:45: Nel momento in cui scriviamo Steam e PlayStation Store sono tornati online. News originale: Improvvisamente diversi servizi online tra cui PlayStation Network, Steam e Fortnite (quindi tre veri e propri colossi) sono offline, down. Il down sembra molto diffuso come indicato dai report di down Detector del PSN e attualmente sia il PlayStation Store che Steam e Fortnite sono irraggiungibili. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 luglio 2021) Aggiornamento 18:45: Nel momento in cui scriviamoStoretornati online. News originale: Improvvisamente diversi servizi online tra cui(quindi tre veri e propri colossi). Ilsembra molto diffuso come indicato dai report diDetector del PSN e attualmente sia ilStore cheirraggiungibili. ...

Riicthekid : Perfavore ditemi che non solo a me non funziona il Playstation Network sto bestemmiando molto - BethesdaCS_IT : ??PlayStation™ Network al momento non è raggiungibile. Visitate questo sito per aggiornamenti: - Lil_Simons : Playstation network ho inazuma da esplorare come ti permetti a essere down ???????? - StefaniaC11 : RT @spaziogames: Attenzione! #PlayStation #Steam #Down - Eurogamer_it : Improvvisamente #Steam, i servizi #PlayStation e #Fortnite sono down, offline -

