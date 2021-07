New World su PS5 e Xbox Series X/S non è nei piani di Amazon (Di giovedì 22 luglio 2021) La closed beta dell'MMORPG di Amazon, New World, ha riscosso un ottimo successo e, quindi, i giocatori si stanno chiedendo se il titolo arriverà mai su PS5 e Xbox Series X/S. Stando a quanto pubblicato dall'account Twitter ufficiale del gioco, sembra proprio che gli utenti console rimarranno delusi, poiché New World in versione console non è nei piani di Amazon. "Non ci sono piani futuri per rendere disponibile New World su console. Sarà disponibile solo su PC", si legge in un tweet. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 luglio 2021) La closed beta dell'MMORPG di, New, ha riscosso un ottimo successo e, quindi, i giocatori si stanno chiedendo se il titolo arriverà mai su PS5 eX/S. Stando a quanto pubblicato dall'account Twitter ufficiale del gioco, sembra proprio che gli utenti console rimarranno delusi, poiché Newin versione console non è neidi. "Non ci sonofuturi per rendere disponibile Newsu console. Sarà disponibile solo su PC", si legge in un tweet. Leggi altro...

