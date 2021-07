Milan, Pioli: “Kjaer uomo di un’intelligenza e di una sensibilità rara” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Lo conoscevo già il valore di Kjaer. È un uomo di un’intelligenza e di una sensibilità rara. Ha usato quelle qualità per salvare un amico. È stato lucido e “preciso” anche in un frangente così drammatico”. Queste le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli nei confronti di Simon Kjaer, uno degli eroi di Euro 2020 per aver soccorso il suo compagno Eriksen nel match contro la Finlandia Il tecnico rossonero, nel 1998, ha vissuto un episodio simile a causa di uno scontro di gioco “Non ricordo niente, ho avuto il coraggio di rivedere le immagini solo tanti ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “Lo conoscevo già il valore di. È undie di una. Ha usato quelle qualità per salvare un amico. È stato lucido e “preciso” anche in un frangente così drammatico”. Queste le parole del tecnico delStefanonei confronti di Simon, uno degli eroi di Euro 2020 per aver soccorso il suo compagno Eriksen nel match contro la Finlandia Il tecnico rossonero, nel 1998, ha vissuto un episodio simile a causa di uno scontro di gioco “Non ricordo niente, ho avuto il coraggio di rivedere le immagini solo tanti ...

