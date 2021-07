Michelle Hunziker e le sue “ragazze in verde”: Con la mamma e le figlie, tutte in look coordinati (Di giovedì 22 luglio 2021) Michelle Hunziker è la regina dell’estate 2021. La conduttrice svizzera, 44 anni, ha già abbondantemente dimostrato che il fattore età per lei non esiste. Basta vedere le ultime foto in costume per rendersi conto che ha un fisico che farebbe invidia anche a chi di anni ne ha una ventina. Foto mozzafiato quelle di Michelle Hunziker in bikini, sulla sabbia: gambe sode, un décolleté invidiabile e un lato b che non ha risentito dell’effetto della gravità. Certamente, oltre l’allenamento e attenzione a tavola, anche il dna avrà fatto la sua parte. Chi conosce la sua mamma, la signora Ineke, lo sa. Per chi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)è la regina dell’estate 2021. La conduttrice svizzera, 44 anni, ha già abbondantemente dimostrato che il fattore età per lei non esiste. Basta vedere le ultime foto in costume per rendersi conto che ha un fisico che farebbe invidia anche a chi di anni ne ha una ventina. Foto mozzafiato quelle diin bikini, sulla sabbia: gambe sode, un décolleté invidiabile e un lato b che non ha risentito dell’effetto della gravità. Certamente, oltre l’allenamento e attenzione a tavola, anche il dna avrà fatto la sua parte. Chi conosce la sua, la signora Ineke, lo sa. Per chi ...

Advertising

infoitcultura : Michelle Hunziker si sfoga: “Muri di ignoranza, voi fate da specchio della loro mediocrità e ne hanno… - infoitcultura : Michelle Hunziker: il gesto del marito lascia senza parole - ReTwitStorm_ita : “#Senza #Motivo”. #Michelle #Hunziker, il #Regalo del #Marito #Tomaso Trussardi è da pelle d’oca… - infoitcultura : Michelle Hunziker scappa da Antonella Clerici: All Together Now cambia giorno - infoitcultura : Michelle Hunziker: dopo 10 anni d'amore, il clamoroso gesto del marito Tomaso -