Maturità 2022, la prima prova il 22 giugno alle 8.30 (Di giovedì 22 luglio 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato oggi l'ordinanza sul calendario scolastico per l'anno 2021 - 22. Contestualmente è stata anche comunicata la data della prima prova dell'esame ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato oggi l'ordinanza sul calendario scolastico per l'anno 2021 - 22. Contestualmente è stata anche comunicata la data delladell'esame ...

Advertising

rtl1025 : ?? Si terrà il 22 giugno 2022 dalle ore 8,30 la prima prova scritta per gli esami di #maturità. Lo stabilisce il ca… - skuolanet : ??Il 22 giugno è la data scelta dal Ministero dell'Istruzione per l'avvio degli esami di Stato 2022 con la prima pro… - ElisaMessina17 : Figlia: Mamma, grazie di avermi mandato a scuola un anno avanti, grazie!!! Io: Perché? Figlia: Ecco perché ?? - evrkaa : mi sveglio apro whatsapp “esame di maturità fissato per il 22 giugno 2022” l'ansia. - fisco24_info : Scuola,il 22 giugno 2022 la prima prova scritta della maturità: Lo stabilisce una ordinanza ministeriale -