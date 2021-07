L’insostenibile inefficacia di Frontex

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 luglio 2021) L'Agenzia europea che dovrebbe gestire frontiere e rimpatri non funziona. E a dirlo è la stessa Ue. Non contrasta la criminalità, non controlla gli arrivi, è tecnologicamente inadeguata, ed è uno spreco di soldi pubblici. Finalmente anche l'Europa lo dice:, l'Agenzia dell'Unione europea che si occupa tra le altre cose della gestione delle frontiere e dei rimpatri, non funziona. Difficile che accada ma, una volta tanto, a criticare l'Ue ci pensa proprio l'Ue. Una corposa relazione della Corte dei conti comunitaria, di cui Panorama è venuto in possesso, mette in fila critiche su critiche da cui emerge un quadro molto chiaro: nessun monitoraggio utile ai Paesi membri, ...