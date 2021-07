Libia: la guardia costiera intercetta 500 migranti in difficoltà, 20 sono annegati. Le accuse dell’Oim (Di giovedì 22 luglio 2021) Più di 500 migranti sono stati intercettati nelle ultime 24 ore e riportati in Libia; solo oggi sono stati più di 230 ma circa 20 sono annegati»: lo ha scritto su Twitter una portavoce dell'Oim, l'Organizzazione mondiale per le migrazioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 luglio 2021) Più di 500statiti nelle ultime 24 ore e riportati in; solo oggistati più di 230 ma circa 20»: lo ha scritto su Twitter una portavoce dell'Oim, l'Organizzazione mondiale per le migrazioni L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lauraboldrini : In #Libia dobbiamo sostenere la ricostruzione democratica, non chi riporta i migranti nei centri di detenzione, arr… - Avvenire_Nei : La Libia contro la missione navale europea. Visto negato al comandante italiano - Who_pays93 : RT @CentroAstalli: 500persone riportate dalla guardia costiera libica in #Libia da dove scappavano. Oggi sono 20 i #migranti morti in mare… - FirenzePost : Libia: la guardia costiera intercetta 500 migranti in difficoltà, 20 sono annegati. Le accuse dell’Oim - DavideBattin : RT @CentroAstalli: 500persone riportate dalla guardia costiera libica in #Libia da dove scappavano. Oggi sono 20 i #migranti morti in mare… -