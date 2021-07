L' autista di bus morto a Capri sarebbe diventato presto padre

(Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Il 29 giugno la gioia immensa: una figlia. Aveva voluto comunicarlo a tutti e sui social aveva postato la foto con il test di gravidanza che aveva fatto la compagna Rosaria. Napoletano, 41 anni, pendolare che ogni mattina dal centro storico si spostava a, Emanuele Melillo, è l'nell'incidente sull'isola Azzurra. Era lui a guidare il minubus che è precipitato giù per Marina Grande. Forse un malore gli ha stroncato la vita. Sorridente, capelli lunghi, sportivo, amante del Napoli e dei tatuaggi, Emanuele è ricordato da tutti dome un ragazzo solare. Pieno di vita e forza. Quel lavoro gli aveva permesso di coronare un ...

Si chiamava Emanuele Melillo il giovanemorto nell'incidente di in cui unè precipitato andandosi a schiantare sulla spiaggia di Marina Grande. Melillo, originario di Napoli, era undell'Atc e ogni mattina raggiungeva l'...Leggi anche > La vittima è l'deldi linea, Emanuele Melillo : 19 i feriti soccorsi presso l'ospedale dell'isola, tra cui due turisti romani e un bambino. Quest'ultimo avrebbe riportato ...Il Rione Sanità e la Croce Rossa piangono Emanuele Mellilo il giovane autista morto stamane a Capri nello schianto del bus ...Ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato il suicidio, rimanendo gravemente ferito. L'agghiacciante vicenda è avvenuta a Taranto, in un'abitazione di via Boiardo, ...