In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Luglio: I Migliori peggio di B. Fiducia sul Salvamafia (Di venerdì 23 luglio 2021) Giustizia. Il cdm blinda il ddl cartabia Salvaladri, accordo lontano Draghi ricatta con la Fiducia Ora sulla Giustizia è partita vera, è trattativa che confina con il duello. Un misurarsi tra due uomini, Giuseppe Conte e Mario Draghi, e tra due diverse visioni delle cose, del potere. Da una parte il capo prossimo venturo del M5S, che chiede di far slittare al 2024 l’entrata in vigore della controriforma Cartabia, e di Luca De Carolis Io so che tu sai che non so di Marco Travaglio Il dibattito se i 5Stelle debbano restare al governo o uscirne è surreale, perché ci sono entrati con l’impegno a “non andare oltre” l’“accordo raggiunto con Pd e LeU” sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Giustizia. Il cdm blinda il ddl cartabia Salvaladri, accordo lontano Draghi ricatta con laOra sulla Giustizia è partita vera, è trattativa che confina con il duello. Un misurarsi tra due uomini, Giuseppe Conte e Mario Draghi, e tra due diverse visioni delle cose, del potere. Da una parte il capo prossimo venturo del M5S, che chiede di far slittare al 2024 l’entrata in vigore della controriforma Cartabia, e di Luca De Carolis Io so che tu sai che non so di Marco Travaglio Il dibattito se i 5Stelle debbano restare al governo o uscirne è surreale, perché ci sono entrati con l’impegno a “non andare oltre” l’“accordo raggiunto con Pd e LeU” sulla ...

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Salvaladri: Cartabia sbugiardata da tutti. Giornata nera: la ministra dell’Impunità è ormai isolata - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Whirlpool: gli operai non mollano, ma l’azienda respinge qualsiasi proposta di mediazione. Se s… - fattoquotidiano : GREEN PASS AL LAVORO? Parla Raffaele Guariniello, ex procuratore aggiunto di Torino, che alla sicurezza sul lavoro… - Kimstellata : RT @Surfiniae: Enzo Di Salvatore (No Triv): “Sul Piano trivelle ha vinto il criterio della convenienza economica” @OfficialTozzi @petergom… - OfficialTozzi : RT @Surfiniae: Enzo Di Salvatore (No Triv): “Sul Piano trivelle ha vinto il criterio della convenienza economica” @OfficialTozzi @petergom… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Oggi su Domani: "Misure" ... che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ...è vagamente riferito alla legge anti lgbt ma in realtà è strutturato come un sondaggio d'opinione sul ...

A Darfo duecento bambini per il "Brescia day" ... la squadra resterà al riposo al mattino (sul campo solo chi ha bisogno di curare qualche acciacco), al pomeriggio seduta tra le 17.30 e le 18 (dipenderà dal meteo). Leggi qui il GdB in edicola oggi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Luglio: La ministra bugiarda Il Fatto Quotidiano L'ultima via dell'incentivo con un po' di forzatura Non ci sono dubbi sul fatto che il prossimo autunno sarà il più importante degli ultimi anni, forse decenni. Se finalmente, grazie all’impatto dei vaccini, la pandemia ...

Il modello Quartieri per superare il degrado Ricordo ancora l’emozione quando, un pomeriggio, in una piccola enoteca di Sant’Anna di Palazzo, a pochi passi da dove vivevo, nei Quartieri Spagnoli, il proprietario mi disse che ...

... che sarà disponibile inil giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ...è vagamente riferito alla legge anti lgbt ma in realtà è strutturato come un sondaggio d'opinione...... la squadra resterà al riposo al mattino (campo solo chi ha bisogno di curare qualche acciacco), al pomeriggio seduta tra le 17.30 e le 18 (dipenderà dal meteo). Leggi qui il GdB inoggi ...Non ci sono dubbi sul fatto che il prossimo autunno sarà il più importante degli ultimi anni, forse decenni. Se finalmente, grazie all’impatto dei vaccini, la pandemia ...Ricordo ancora l’emozione quando, un pomeriggio, in una piccola enoteca di Sant’Anna di Palazzo, a pochi passi da dove vivevo, nei Quartieri Spagnoli, il proprietario mi disse che ...