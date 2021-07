Grecia, idranti e lacrimogeni ad Atene contro i manifestanti no vax davanti al parlamento (video) (Di giovedì 22 luglio 2021) La polizia greca ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere la folla di dimostranti no vax riunita oggi davanti al parlamento di Atene. I circa 3mila dimostranti erano scesi in piazza per contestare le misure restrittive che accrescono la pressione su quanti si rifiutano di vaccinarsi. La polizia è stata fatta intervenire quando i manifestanti si sono avvicinati troppo all’edificio del parlamento. Il governo ellenico ha stabilito per decreto che solo i vaccinati potranno accedere ai ristoranti e nelle istituzioni culturali. Chi lavora nel settore sanitario o si occupa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) La polizia greca ha usatoper disperdere la folla di dimostranti no vax riunita oggialdi. I circa 3mila dimostranti erano scesi in piazza per contestare le misure restrittive che accrescono la pressione su quanti si rifiutano di vaccinarsi. La polizia è stata fatta intervenire quando isi sono avvicinati troppo all’edificio del. Il governo ellenico ha stabilito per decreto che solo i vaccinati potranno accedere ai ristoranti e nelle istituzioni culturali. Chi lavora nel settore sanitario o si occupa ...

