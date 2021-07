Galli sulla variante delta: 'Con l'aumento del 117% dei casi non si può far finta di nulla' (Di giovedì 22 luglio 2021) La variante delta preoccupa, soprattutto per la capacità elevatissima di trasmissione da un individuo ad un altro. "E' chiaro che non possiamo far finta di nulla, cioè non possiamo far finta che il ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) Lapreoccupa, soprattutto per la capacità elevatissima di trasmissione da un individuo ad un altro. "E' chiaro che non possiamo fardi, cioè non possiamo farche il ...

Ultime Notizie dalla rete : Galli sulla Svelati i nomi dei vincitori del premio internazionale Dean Martin ... sabato 24 luglio, verrà consegnato l'8 agosto in piazza Galli a Montesilvano Colle ad alcuni ... Nello stesso anno pubblica il racconto Lo sfregio sulla rivista Granta Italia di Rizzoli. Nel 2020 ...

'Dammi un po' di te', oltre 3mila visualizzazioni per il video degli Alipsia Il video, girato fra Chieti, Ripa Teatina e Miglianico e diretto da Federico Galli (Galli Creative),... "Abbiamo deciso di tornare sulla scena musicale con un pezzo fresco ed orecchiabile, estivo ma ...

Covid, Galli: "La variante Delta ci darà una triste ripassata" IL GIORNO L’ideologia è il nodo da tagliare Serve una svolta culturale che colpisca la prima responsabile della crisi in cui la scuola è sprofondata | Editoriale di Ernesto Galli della Loggia per il Corriere ...

Il parabiaghese Mino Repossini presidente dell’associazione che riunisce i randonneurs d’Italia Repossini ha mostrato soddisfazione anche per aver riportato in Lombardia, a Parabiago in particolare, il vertice della Audax Randonneur Italia ...

