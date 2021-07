Galli: "Con gli attuali vaccini non so se riusciremo a contenere nuove varianti" (Di giovedì 22 luglio 2021) “L’attuale vaccinazione argina in maniera efficace la malattia grave e il rischio di decesso, ma non riesce a fare lo stesso nei confronti della possibilità di infettarsi con le nuove varianti del Covid. Noi stiamo immunizzando molto ma con vaccini che, seppur eccezionali, sono stati impostati su un virus che circolava nel 2020”, dice all’HuffPost il professor Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. L’infettivologo prosegue spiegando che “il discorso è simile alla logica alla base del paradosso di Zenone su Achille e la Tartaruga: se il concorrente più veloce parte dopo il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) “L’attuale vaccinazione argina in maniera efficace la malattia grave e il rischio di decesso, ma non riesce a fare lo stesso nei confronti della possibilità di infettarsi con ledel Covid. Noi stiamo immunizzando molto ma conche, seppur eccezionali, sono stati impostati su un virus che circolava nel 2020”, dice all’HuffPost il professor Massimo, direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. L’infettivologo prosegue spiegando che “il discorso è simile alla logica alla base del paradosso di Zenone su Achille e la Tartaruga: se il concorrente più veloce parte dopo il ...

