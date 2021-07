Fontana e Ruffini allo scoperto | un mare di coccole in Costa Smeralda

(Di giovedì 22 luglio 2021) Di una relazione in corso tra Federicae Remosi sussurrava già da qualche mese, e ora eccoli finalmente uscire. Sotto il sole dellala showgirl e l’imprenditore si godono un weekend di lusso a bordo dello yacht da 27 metri di lui, tra bagni ine sport. Non sfuggono all’obiettivo dei papararazzi del settimanale “Chi”, pronti a immortalare questa vacanza d’amore. Federica sfoggia un fisico perfettamente tonico in costume intero, mentre sul ponte dell’imbarcazione si lancia in una sessione di ...

Advertising

andrea516188 : RT @_DAGOSPIA_: CHI SCODELLA LE FOTO DI MISTER MONCLER REMO RUFFINI E FEDERICA FONTANA CHE SVACCANZANO IN SARDEGNA - _DAGOSPIA_ : CHI SCODELLA LE FOTO DI MISTER MONCLER REMO RUFFINI E FEDERICA FONTANA CHE SVACCANZANO IN SARDEGNA… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Ruffini

Il Sussidiario.net

Di una relazione in corso tra Federicae Remosi sussurrava già da qualche mese, e ora eccoli finalmente uscire allo scoperto. Sotto il sole della Costa Smeralda la showgirl e l'imprenditore si godono un weekend di lusso a ......//m.dagospia.com/la - storia - d - amore - tra - federica -- e - remo -- raccontata - da - alberto - dandolo - 267809 Azzurra ...Di una relazione in corso tra Federica Fontana e Remo Ruffini si sussurrava già da qualche mese, e ora eccoli finalmente uscire allo scoperto. Sotto il sole della Costa Smeralda la showgirl e l'impren ...Vip in vacanza? Sì, ma non tutti. C'è anche chi si gode una Milano mezza vuota e con l'occasione ne approfitta per un giro di shopping approfittando dei saldi. Diletta Leotta è stata parazzata in shor ...