Dal 5 agosto via libera al Green pass per bar e ristoranti, ma solo al chiuso (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal prossimo 5 agosto in Italia il Green pass diverrà necessario. Chiunque abbia più di 12 anni non potrà accedere a ristoranti al chiuso, locali dove si consuma al tavolo, spettacoli al cinema e a teatro, eventi e competizioni sportive, piscine, palestre, fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco e concorsi senza aver effettuato almeno una dose di vaccino. Lo ha deciso oggi la cabina di regia del governo. E' stato il Ministro della Salute Roberto Speranza assieme alla Ministra degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini a comunicarlo ai presidenti di Regione. Tra le novità nella bozza anche ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della C… - Corriere : Green pass obbligatorio in Italia dal 5 agosto: la bozza del nuovo decreto - TgLa7 : ??#Covid, fonti Governo: #greenpass al chiuso per ristoranti dal 5 agosto, anche per i bar ma non al bancone - domenicoditell1 : #greenpass dal 5 Agosto anche per mangiare al chiuso. È l'unica soluzione per non rischiare di ritornare come prima - barbero_1979 : RT @GiovaQuez: Lo preciso perché magari sbagliando l'ho dato per scontato. Il Green pass per accedere dal 5 agosto a ristoranti ed altre at… -