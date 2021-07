Cina contro Oms | seconda indagine su Wuhan è un atto di arroganza

(Di giovedì 22 luglio 2021) La proposta dell’Oms di portare avanti un’altra missione di ricerca delle origini del Covid in, alludendo a una “fuga di laboratorio” a, mostra “verso la scienza”. Zeng Yixin, numero due della Commissione sanitaria nazionale cinese, ha chiarito che Pechino non accetterà mai “un tale piano di tracciamento delle origini poiché, in alcuni aspetti, ignora il buon senso e sfida la scienza”. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) vuole avviare unasulle origini del coronavirus in, inclusi audit dei laboratori di, dopo che ...

Perentorio il titolo del comunicato stampa diffuso dalla Commissione europea: ' Sconfiggere la criminalità finanziaria: la Commissione riesamina le normeil riciclaggio e il finanziamento del terrorismo '. Leggendo il documento appare inoltre più perentorio ed eloquente l'indiretto riferimento al mondo delle cosiddette valute virtuali.