BSB | la lotta per il primato prosegue a Brands Hatch

(Di giovedì 22 luglio 2021) In un weekend ricco di gare per quel che riguarda i campionati nazionali, il British Superbike fa tappa aper il terzo round stagionale, in cui la grande novità sarà la presenza del ...

Com'è ormai consuetudine, ildisputerà tre manche nel corso del weekend. Gara 1 scatterà il sabato pomeriggio alle 17:15 italiane ed avrà una durata minore (15 giri) rispetto alle due della ...... incon la verdona anche per altre graduatorie. Come farà il sei volte iridato a contrastare ... Lì ho gareggiato neled ho ottenuto il mio primo podio iridato, nel 2014'. Però, siamo nel 2021 ...Dopo Oulton Park e Knockhill, la serie britannica fa tappa sullo spettacolare tracciato alle porte di Londra per il terzo round stagionale, dove ci sarà anche il pubblico delle grandi occasioni ...Nel quinto round WorldSBK che si corre ad Assen Rea cercherà di superare Razgatlioglu e… Fogarty. Redding è in cerca di rivincita, ma attenzione all’idolo locale Van der Mark ...