BATTLEFIELD 2042 | Annunciat ala modalità PORTAL

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi all’EA PLAY Live Electronic Arts e Ripple Effect Studios, lo studio di Los Angeles guidato da Christian Grass, hanno presentato, la prossima entusiasmante esperienza in arrivo su. Novità assoluta per il franchise diè una piattaforma guidata dalla community progettata per offrire un’enorme varietà di esperienze fantasiose fornendo ai giocatori gli strumenti per stabilire le proprie regole e costruire la propria esperienzadefinitiva, oltre che condividerla con altre ...