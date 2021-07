Baby George compie 8 anni | ma i regali sono ancora un grande tabù

(Di giovedì 22 luglio 2021)oggi, 22 luglio 2021,. Il figlio di William e Kate, erede al trono, potrà ricevere dei? Ecco cosa dicono le regole. Il Principe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Baby George compie 8 anni: l’Auto simbolo di nonno Filippo nella foto social - infoitcultura : Baby George, la foto di compleanno è un omaggio al Principe Filippo - PaoloBMb70 : RT @AccaddeOggi: 22/07/2013 - Nasce il royal baby britannico è George figlio dei duchi di Cambridge William e Kate #accaddeoggi https://t.c… - _lasilviaaa : Baby George non è più baby ma un ometto ormai???? - infoitcultura : Baby George compie 8 anni: l’Auto simbolo di nonno Filippo nella foto social -

Ultime Notizie dalla rete : Baby George

Chissà se tra una decina d'anni, quando potrà guidare l'automobile ,chiederà un'auto di quel colore . Nel ricordo, appunto, dall' adorato bisnonno .Otto anni in otto foto, scattate amorevolmente da mamma Kate Middleton e pubblicate sull'account Instagram del duca e duchessa di Cambridge per festeggiareche ormai più che essere il piccolo di casa è già un principino . Anche se poco tempo fa i royal sembrava avessero deciso di tutelare la privacy del figlio e non pubblicare nessuno scatto ...Baby George compie oggi, 22 luglio 2021, 8 anni. Il figlio di William e Kate sa che dovrà divntare re, ma potrà ricevere dei regali? Ecco i dettagli.Potrebbe interessarti – Principe Filippo, il Funerale: l’auto che trasporterà il feretro – Foto. Baby George compie otto anni: la foto social. Nella foto scattata da Kate George indossa una polo a rig ...