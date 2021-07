Azimut, ok da Lussemburgo a gestione strategie in virtual assets (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Azimut, con la piattaforma prodotto lussemburghese Azimut Investments SA, è la prima società di asset management a ottenere da parte dell’Autorità di Vigilanza del Lussemburgo, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), l’autorizzazione per la gestione di strategie di investimento basate su virtual assets quali Bitcoin, Ethereum, e altre sotto asset class come ad esempio DeFi tokens. L’autorizzazione – spiega una nota – consente ad Azimut Investments di estendere la sua licenza di gestore di fondi di investimento alternativi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) –, con la piattaforma prodotto lussemburgheseInvestments SA, è la prima società di asset management a ottenere da parte dell’Autorità di Vigilanza del, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), l’autorizzazione per ladidi investimento basate suquali Bitcoin, Ethereum, e altre sotto asset class come ad esempio DeFi tokens. L’autorizzazione – spiega una nota – consente adInvestments di estendere la sua licenza di gestore di fondi di investimento alternativi ...

Advertising

AntonellaCarnev : La licenza ottenuta è motivo di grande soddisfazione e un riconoscimento all'impegno e al lavoro che stiamo svolgen… - TradingRoomRoma : Qualcuno oggi sta entrando pesante sul titolo. 'Azimut Group – Via libera in Lussemburgo per la gestione di strate… - a_silvestrini : RT @MKT_INS: #Azimut è la prima società di asset management a ottenere da parte dell’Autorità di Vigilanza del Lussemburgo l’#autorizzazion… - a_silvestrini : RT @MilanoFinanza: Azimut prima in Lussemburgo a lanciare un fondo sulle criptovalute - MilanoFinanza : Azimut prima in Lussemburgo a lanciare un fondo sulle criptovalute -