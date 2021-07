Avete visto cosa fa questo calciatore? È uguale a Celentano (VIDEO) (Di giovedì 22 luglio 2021) Il calciatore della Fiorentina si è mostrato nelle vesti di imitatore di Celentano. Antonio Rosati ha giocato sulla somiglianza con il cantante e ha stupito i tifosi. Adriano Celentano (Getty Images)Non solo allenamento, Antonio Rosati ha anche il compito di far divertire lo spogliatoio e i tifosi viola. Il portiere della Fiorentina, infatti, ha deciso di mostrare non solo le sue abilità in campo, ma anche le sue qualità di imitatore. Grazie alla sua somiglianza con Adriano Celentano, il calciatore si è esibito con un siparietto divertente. Ormai lasciata alle spalle l’accusa per ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildella Fiorentina si è mostrato nelle vesti di imitatore di. Antonio Rosati ha giocato sulla somiglianza con il cantante e ha stupito i tifosi. Adriano(Getty Images)Non solo allenamento, Antonio Rosati ha anche il compito di far divertire lo spogliatoio e i tifosi viola. Il portiere della Fiorentina, infatti, ha deciso di mostrare non solo le sue abilità in campo, ma anche le sue qualità di imitatore. Grazie alla sua somiglianza con Adriano, ilsi è esibito con un siparietto divertente. Ormai lasciata alle spalle l’accusa per ...

Advertising

SkyTG24 : Se lo conoscete saprete come pronunciare il suo nome. Se non lo avete visto è un cult da recuperare e che fa ancora… - NekOfficial : La nostra estate normale non poteva iniziare meglio di così e ogni riferimento agli #Azzurri non è puramente casual… - antoniospadaro : 'Avete mai visto un’onda arrendersi? Io no, mai.' (Marco Voleri) - Marco94607833 : RT @MilaSpicola: A tutti coloro che non lo sanno e visto che il servizio pubblico non lo comunica: se non avete il #greenpass, non vi è arr… - chiadegli : @NetflixIT Con Mischa di The Americans, per il quale vi ho fatto le corna, visto che voi lo avete tolto per tenere su della spazzatura -

Ultime Notizie dalla rete : Avete visto Dedagroup Stealth, la tecnologia su misura per il Fashion&Retail E così abbiamo visto Milano sperimentare le prime Fashion Week digitali, seguita poi da tutte le ... Sul fronte organizzativo e progettuale, come avete reagito ai cambiamenti in atto? Per quanto ci ...

Pokémon Unite sarà il prossimo fenomeno di Twitch? Davvero, The Pokémon Company, perché non ci avete pensato anni fa? Non serve neanche stare ad ... Di fatto ne bastano 4 - 5 per tutta la vostra schiera di personaggi visto che non si possono ...

Amos Ricci non si accontenta mai "Non avete visto tutte le mie qualità" IL TELEGRAFO Livorno MARX PUO’ ASPETTARE di MARCO BELLOCCHIO Il 17 luglio scorso, al Festival di Cannes il regista Marco Bellocchio ha ricevuto la “Palma d’oro d’onore” e una interminabile standing ovation all’anteprima del suo ultimo film Marx può aspettare (i ...

Red Dead Redemption 2, scena assurda: “Ci ho messo 5 ore” – VIDEO Red Dead Redemption 2 come non lo avete mai visto prima in in video fatto da un fan e videogiocatore appassionato.

E così abbiamoMilano sperimentare le prime Fashion Week digitali, seguita poi da tutte le ... Sul fronte organizzativo e progettuale, comereagito ai cambiamenti in atto? Per quanto ci ...Davvero, The Pokémon Company, perché non cipensato anni fa? Non serve neanche stare ad ... Di fatto ne bastano 4 - 5 per tutta la vostra schiera di personaggiche non si possono ...Il 17 luglio scorso, al Festival di Cannes il regista Marco Bellocchio ha ricevuto la “Palma d’oro d’onore” e una interminabile standing ovation all’anteprima del suo ultimo film Marx può aspettare (i ...Red Dead Redemption 2 come non lo avete mai visto prima in in video fatto da un fan e videogiocatore appassionato.